An der US-Börse sorgte die Nachricht von der Wiederaufnahme der 787-Auslieferung für einen leicht steigenden Aktienkurs. Im Dow Jones Industrial schlossen die Papiere des Flugzeugherstellers am Montag mit einem Plus von 0,5 Prozent und setzten damit ihren Erholungskurs der vergangenen Wochen fort.