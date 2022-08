Boeing 787-9 Erster "Dreamliner" der Lufthansa in Frankfurt gelandet

Die Lufthansa hat ein neues Langstreckenflugzeug in ihrer Flotte. Am Dienstagvormittag landete der erste Jet vom Typ Boeing 787-9 an seiner neuen Heimatbasis Frankfurt am Main. Zuvor war das in Seattle gestartete Flugzeug mit einem geplanten Manöver in extrem niedriger Höhe über die Landebahn geflogen. Von dem zweistrahligen "Dreamliner" hat der Lufthansa-Konzern nach eigenen Angaben 32 Exemplare bestellt, die perspektivisch ältere Airbus-Modelle mit vier Triebwerken ersetzen sollen.