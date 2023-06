Volkswagen bereitet unabhängige Untersuchung vor

Vor allem Volkswagen stand zuletzt im Visier von Kritikern. Der Autokonzern betreibt zusammen mit dem chinesischen Partner SAIC in Xinjiang eine Fabrik, in der Autos montiert werden. Nach Protesten am Rande der Hauptversammlung und Vorwürfen von Investoren bereiten die Wolfsburger eine unabhängige Untersuchung in dem Werk vor. Man sei "in guten Gesprächen" mit SAIC, um die Möglichkeiten für ein unabhängiges Audit zu prüfen.

Volkswagen hat mehrfach erklärt, nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu sein. Aus der Region gibt es seit längerem Vorwürfe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In allen drei Beschwerden wurde behauptet, dass die aus Xinjiang stammenden Rohstoffe wie Kupfer, Lithium und Aluminium ein besonders "hohes Risiko" bergen, mit Zwangsarbeit in Verbindung gebracht zu werden.