Elektro-Absatz verdoppelt BMW verkauft im ersten Quartal so viele Autos wie noch nie

Der Autobauer BMW hat die Corona-Krise hinter sich gelassen und im ersten Quartal 2021 so viele Autos verkauft wie nie zuvor. In China verkauft BMW derzeit fast so viele Autos wie in ganz Europa. Auch beim Elektro-Absatz geht es voran.