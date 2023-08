Reichste Frau im Land kauft weiter ein

Zwar hat Klatten den Ursprung ihres Vermögens von ihrem 1982 verstorbenen Vater Herbert Quandt geerbt; seither hat sie ihr Vermögen jedoch vervielfachen können und dabei eine wesentlich aktivere Rolle eingenommen als in ihrer Familie bis dahin üblich. Nun kauft sie weiter ein.

Von Roll wurde im Jahr 1823 gegründet und gehört damit zu den traditionsreichsten Unternehmen in der Schweiz. Der ehemalige Eisenkonzern treibt heute die Energiewende voran. Beispielsweise gehört das Unternehmen zu den Weltmarktführern für Elektroisolationssysteme, die in Windkraftanlagen verwendet werden. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Von Roll einen Nettoumsatz in Höhe von 227,7 Millionen Schweizer Franken (236,2 Millionen Euro). Das Schweizer Unternehmen ist weltweit mit 14 Standorten und rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten.