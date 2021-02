Boom der Kryptowährung Paypal will nicht wie Tesla mit Bitcoin zocken - aber daran verdienen

Paypal will kein eigenes Geld in Bitcoin stecken, Kunden aber den Handel damit ermöglichen. Konzernchef Dan Schulman will außerdem verstärkt Geld mit Bitcoin-Anwendungen verdienen: 360 Millionen digitale Geldbörsen zählt Paypal bereits.