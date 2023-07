Der Umsatz mit den Schuhen sei in letzter Zeit durch den Barbie-Film angekurbelt worden. In dem Streifen trägt die Hauptdarstellerin Margot Robbie in einer Szene ein Paar rosa Birkenstocks.

Birkenstock war im Jahr 2021 mehrheitlich an L Catterton verkauft worden – hinter der Investmentgesellschaft stehen der Luxusmodekonzern LVMH und der Milliardär Bernard Arnault (74), der reichste Mensch der Welt. Die Brüder Christian und Alexander Birkenstock blieben bei dem Verkauf an dem Unternehmen beteiligt. Bei dem Deal soll das Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein seinerzeit mit rund vier Milliarden Euro bewertet worden sein.