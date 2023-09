2021: Die Private-Equity-Gesellschaft L Catterton und die ebenfalls zum Luxuskonzern LVMH zählende Holding Financière Agache übernehmen für geschätzte 4,7 Milliarden Dollar die Mehrheit an Birkenstock. Die beiden Brüder Christian und Alex Birkenstock bleiben allerdings weiterhin an dem Schuhhersteller beteiligt. Markus Bensberg scheidet aus der Geschäftsführung von Birkenstock aus und widmet sich den Family-Offices von Alex Birkenstock. Alleiniger CEO der Birkenstock-Gruppe ist ab Ende Mai Oliver Reichert.

Durch die neue Gesellschafterstruktur soll der Wachstumskurs von Birkenstock in Amerika, Europa, sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Mittlerer Osten, Afrika und Indien vorangetrieben werden, heißt es seitens des Unternehmens. Unter anderem wird in Görlitz die Produktionsstätte ausgebaut, gleichzeitig soll dort die Produktion der Kork-Latex-Schuhe konzentriert werden. Indien und China stünden im Fokus, dafür müsste die Produktion erhöht werden, sagt ein Birkenstock-Pressesprecher zu diesem Zeitpunkt. Von den zu dieser Zeit rund 30 Millionen produzierten Schuh-Paaren sei eine Steigerung auf 40, oder auch 50 Millionen Paar pro Jahr avisiert.

2022: Grundsteinlegung für ein neues Werk in Pasewalk, westlich von Berlin. Laut Medien investiert der Konzern in die neue Fabrik rund 120 Millionen Euro. Der Bau sei die mit Abstand größte Einzelinvestition in der Geschichte von Birkenstock, heißt es.

Die Gruppe setzt laut eigenen Angaben 2022 rund 1,2 Milliarden Euro um, das Ebitda liegt bei 452,5 Millionen Euro. Mittlerweile arbeitet Birkenstock mit Labels wie Dior, Manolo Blahnik, Céline , Givenchy und Valentino zusammen.

Juli 2023: Die Eigner von Birkenstock verkünden, einen Börsengang für den Schuhhersteller zu prüfen. Nur kurze Zeit später ist die Entscheidung offenbar gefallen und es heißt, Birkenstock soll in New York an die Börse gehen. Der genaue Zeitpunkt steht jedoch zunächst nicht fest. Branchenkenner gehen davon aus, dass der Gang aufs Parkett im frühen Herbst stattfinden könnte.