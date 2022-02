Verhandlungen mit dem Betriebsrat „Keine Scheu vor der harten Eskalation“

Ab dem 1. März finden in Deutschland die Betriebsratswahlen statt. Verhandlungsexpertin Yurda Burghardt berichtet im Interview, wie Manager am besten in Gespräche mit dem Betriebsrat gehen und welche Fehler sie dabei vermeiden sollten.

Das Interview führte Helmut Reich