Verhandelt wurde nur über die Gehälter der Betriebsräte im Volkswagen-Konzern. Doch die Sätze, mit denen die Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 10. Januar ihr Urteil mündlich begründeten, ließen Personalmanager in der gesamten Republik aufhorchen: Wenn Vorstände in Unternehmen ihren Betriebsräten zu hohe Bezüge gewähren, könne grundsätzlich der Tatbestand der Untreue erfüllt sein (Az 6 StR 133/22). Nach Auffassung des obersten deutschen Gerichts machen sich Topmanager möglicherweise strafbar, wenn sie freigestellten Arbeitnehmervertretern zu viel Geld zahlen.