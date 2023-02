Seit Wochen wurde das schriftliche Urteil des höchsten deutschen Strafgerichts erwartet, nachdem sich in der mündlichen Anhörung am 10. Januar bereits Spektakuläres angekündigt hatte. Nun bestätigt es der 6. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) auf 18 Seiten: Zahlt ein Vorstand oder Prokurist einem Betriebsrat ein überhöhtes Arbeitsentgelt, kann der objektive Tatbestand der Untreue erfüllt sein. Das Management würde sich also strafbar machen. Mehr noch: Bei der Bezahlung eines langjährigen freigestellten Betriebsrats sei außerdem ein "strenger Maßstab anzulegen", so die Richter des BGH. Es sei nicht zulässig, dabei auf eine "hypothetische Gehaltsentwicklung" des Betriebsrats abzustellen (Az 6 StR 133/22).