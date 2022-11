Die elf deutschen Marken im Ranking schnitten 2022 gut ab. Alle elf Marken können ein klares Wachstum verzeichnen, so Interbrand. Die Marken Allianz (23 Prozent Wertsteigerung, Platz 34 im weltweiten Ranking), Adidas (plus 19 Prozent, Platz 42) und Siemens (plus 21 Prozent, Platz 55) verzeichnen die größten Wachstumsraten auf dem deutschen Markt.

Die deutschen Automobilhersteller hielten sich ebenfalls stabil. Bis auf Mini können alle deutschen Automarken zweistellige Zuwächse verbuchen, so Interbrand: Porsche verzeichnet ein Plus von 15 Prozent, gefolgt von BMW und Audi (jeweils plus 11 Prozent) sowie Mercedes-Benz und Volkswagen (jeweils plus 10 Prozent).