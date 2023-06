Putin-Sprecher Dmitri Peskow (55) teilte der "Financial Times" mit, dass westliche Investoren in Russland "mehr als willkommen" seien. Er bemängelte jedoch, dass viele inzwischen keine Gehälter mehr zahlten oder Produktionsstätten mit Verlust verlassen hätten. "Wenn ein Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann fällt es natürlich in die Kategorie der unartigen Unternehmen", wird Peskow zitiert. "Wir verabschieden uns von diesen Unternehmen. Und was wir danach mit ihren Vermögenswerten machen, ist unsere Sache."

So mancher Geschäftsführer versucht dem Bericht zufolge nun noch auf den letzten Drücker Firmenvermögen außer Land zu bringen, ehe die Verstaatlichung droht. Einer vermutet, dass Rohstoffkonzerne besonders von den neuen Regeln betroffen sein könnten, weil sie für Russland wichtige Exporteinnahmen bringen können.