Nach der kartellrechtlichen Entscheidung in den USA gegen den Zusammenschluss beider Verlage habe er sich entschieden, "das nächste Kapitel von Penguin Random House an eine neue Führung zu übergeben", sagte der 54-jährige Dohle. Er war fast 15 Jahre im Bertelsmann-Vorstand und an der Spitze des Verlagsgeschäftes. Übergangsweise werde der bereits für das operative US-Geschäft von Penguin Random House zuständige Nihar Malaviya (48) das Amt übernehmen.