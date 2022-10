Bernd Reichart Ex-RTL-Chef soll Fußball-Super-League wiederbeleben

Der neue A22-Chef versucht die Fehler des ersten Anlaufs zu vermeiden: "Der Dialog ist zu kurz gekommen", räumte Reichart ein. "Wir wollen nicht gegen jemanden arbeiten, sondern für den Fußball." In einem Reuters vorliegenden Brief regt er "so bald wie möglich" ein Treffen mit Uefa-Präsident Aleksander Ceferin an. A22 wolle die Sicht des Verbandes einbeziehen. "Von meiner Seite sichere ich einen offenen und transparenten Dialog zu", heißt es dort.