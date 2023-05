Teilnehmer einer von Morgan Stanley organisierten Luxuskonferenz in Paris wiesen auf eine "relativ gedämpfte" Performance in den USA hin, sagt Analyst Edouard Aubin. Die Analysten der Deutschen Bank AG, Matt Garland und Adam Cochrane, erklärten in einem Vermerk, dass sie erwarten, dass die Anleger bei europäischen Luxusaktien selektiver vorgehen werden, da das verlangsamte Wachstum in den USA ein Grund zur Sorge sei.

Arnault bleibt reichster Mann der Welt

Arnault hatte sein Vermögen fast das ganze Jahr 2023 über in die Höhe schnellen sehen, da die Aktienkurse europäischer Luxusunternehmen in die Höhe schnellten. Im April war der 74-Jährige erstmals mehr als 200 Milliarden Dollar schwer. Trotz des Aktienabsturzes verfügt der französische Milliardär laut dem Bloomberg Billionaires Index weiterhin über ein Nettovermögen von 191,6 Milliarden Dollar. Allein in diesem Jahr hatte er 29,5 Milliarden Dollar hinzugewonnen.