Größter Umsatztreiber von LVMH war das Geschäft mit Mode und Lederwaren, zu dem unter anderem auch die seit Kurzem von Tochter Delphine Arnault geführte Marke Dior gehört. Und auch der MSCI Europe Textiles Apparel & Luxury Goods Index stieg in diesem Jahr um 27 Prozent – insgesamt zeigte sich der Luxussektor auch bereits während der Coronapandemie sehr krisensicher.

Vermögen unter 200 Milliarden Dollar

In dieser Woche aber ziehen die Investoren sich zurück: Die LVMH-Aktien fielen bereits am Dienstag in Paris um 5 Prozent – so stark wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr und inmitten eines allgemeinen Kursrückgangs, der den europäischen Luxussektor um rund 30 Milliarden Dollar schwinden ließ. Am Mittwoch setzte sich der Kursverfall fort, von dem auch Konkurrenten wie Kering oder Burberry betroffen waren.