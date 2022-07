Sollte Buffett die Beteiligung noch weiter ausbauen, könnte die Investmentholding Occidental sogar in ihrer Bilanz verbuchen, heißt es in dem Bericht weiter. Wenn Anteilseigner mindestens 20 Prozent eines Unternehmens besitzen, können sie einen proportionalen Anteil an den Gewinnen dieses Unternehmens in ihre eigenen Ergebnisse einbeziehen. Analysten gehen laut "WSJ" davon aus, dass der Ölkonzern in diesem Jahr einen Gewinn von etwa zehn Milliarden US-Dollar einfahren wird. Somit könnte die Holding ihren eigenen Gewinn nach einer möglichen Anteilsaufstockung um etwa zwei Milliarden US-Dollar erhöhen, wie Finanzprofessor David Kass der Zeitung erklärte. Derzeit erhalte Berkshire nur etwas weniger als 100 Millionen US-Dollar pro Jahr an Dividendenzahlungen von Occidental.