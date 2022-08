Berkshire Hathaway Warren Buffet vermeldet 43,8 Milliarden Dollar Verlust

Kursverluste an den US-Börsen haben die Beteiligungsfirma von Starinvestor Warren Buffett (91) tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich häufte Berkshire Hathaway im zweiten Quartal einen Verlust von 43,8 Milliarden US-Dollar an, wie die Gesellschaft am Samstag bekanntgab. Ein Jahr zuvor war noch ein Gewinn von 28,1 Milliarden Dollar angefallen. Allein der Aktienwert der drei größten Beteiligungen Apple, Bank of America und American Express waren jeweils um 21 Prozent gefallen.