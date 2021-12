SpaceX-Satelliten Beinahe-Crash im All - China erhebt Vorwürfe gegen Elon Musk

China ist ein wichtiger Markt für Elon Musk, doch nun gibt es Ärger im All: Peking erhebt Vorwürfe gegen Musks Firma SpaceX, weil zwei Satelliten der US-Raumfahrtfirma mit der chinesischen Raumstation "Tiangong" beinahe kollidiert wären. Der Konflikt dürfte sich verschärfen: Musk will mit SpaceX noch weitere 42.000 Satelliten ins All befördern.