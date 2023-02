Bayer ist eine deutsche Industrieikone. Seit fast 160 Jahren versorgt der Konzern Konzerne und Menschen in aller Welt mit Chemie und Pharma.

Seit dem Kauf des Saatgutherstellers Monsanto für die deutsche Rekordsumme von rund 60 Milliarden Euro aber ist das Unternehmen in Unordnung. Einflussreiche Aktionäre fordern die Aufspaltung in mindestens zwei Teile: ein Geschäft für Pharma, eines für Agrarchemie. Getrennt, so ihre Argumentation, seien die Operationen rund 30 Milliarden Euro mehr wert. Ihr jüngster Hebel: Die Forderung nach der Abberufung von Vorstandschef Werner Baumann (60) und die Neubesetzung mit einer Fachkraft für Konzern-Aufspaltungen.