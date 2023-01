Bayer kritisiert das Umfeld für Innovationen in Europa und will den Schwerpunkt seines Pharmageschäfts weiter in die USA verlagern. "Europa macht einige wirklich große Fehler", sagte Bayer-Pharmachef Stefan Oelrich der "Financial Times " in einem am Montag veröffentlichen Interview. "Wir verlagern unseren kommerziellen Fußabdruck und die Ressourcen für unseren kommerziellen Fußabdruck deutlich weg von Europa." Das gelte auch für Großbritannien.