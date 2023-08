Verlust von zwei Milliarden Euro im zweiten Quartal erwartet

Mit weiteren Klagen ist daher zu rechnen – obwohl Bayer bereits vor zwei Jahren den Verkauf von Roundup in US-Verbrauchermärkten eingestellt hat und das Unkrautvernichtungsmittel nur noch an Geschäftskunden verkauft. Bayer-Chef Anderson wird sich mit dem Thema Glyphosat und Rechtsrisiken in den USA also weiterhin beschäftigen müssen – zusätzlich zu den Absatzproblemen in den USA, die dem Konzern im zweiten Quartal voraussichtlich einen Verlust in Höhe von zwei Milliarden Euro bescheren werden.