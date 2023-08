Beim Pharma-Geschäft wird für das laufende Jahr kein Wachstum mehr erwartet, nachdem bislang ein kleines Plus von einem Prozent in Aussicht gestellt worden war. Zusätzlich zu den geringeren Erwartungen in den beiden Hauptsparten wird Bayer weiterhin durch Klagen in den USA wegen Glyphosat belastet: US-Anwälte haben ihre Bemühungen, neue Kläger gegen Bayer aufzutreiben, zuletzt wieder verstärkt. Die Unsicherheit, wann und zu welchen Kosten Bayer das Glyphosat-Drama in den USA beenden kann, lastet seit Jahren auf dem Unternehmen.