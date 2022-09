Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer zahlt in den USA rund 40 Millionen Dollar (40,2 Mio Euro), um Klagen wegen angeblicher Provisionen und falscher Angaben im Zusammenhang mit den drei Medikamenten Trasylol, Avelox und Baycol beizulegen. Bayer habe dem Vergleich ohne Schuldeingeständnis zugestimmt, teilt das US-Justizministerium am Freitag (Ortszeit) in Washington mit.