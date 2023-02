Anderson sei der "ideale Kandidat, um Bayer zusammen mit dem Team in ein neues, erfolgreiches Kapitel zu führen – in einer Zeit, in der wir bemerkenswerte Innovationszyklen in der Biologie, Chemie und künstlichen Intelligenz sehen", erklärte Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann (66). Der Auftrag des neuen Chefs sei klar – "Bayer soll sein ganzes Potenzial entfalten und nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre, Landwirte, Patienten, Verbraucher, Beschäftigte und alle Stakeholder des Unternehmens schaffen."

Zuletzt hatten Forderungen aktivistischer Investoren nach einem schnellen Führungswechsel bei Bayer für Schlagzeilen gesorgt. Anfang Januar war Hedgefonds-Manager Jeff Ubben mit seiner Investmentfirma Inclusive Capital bei Bayer eingestiegen und hatte bei anderen Investoren um Unterstützung für Veränderungen bei den Leverkusenern geworben. Auch die Diskussion um eine mögliche Aufspaltung von Bayer bekommt durch den Chefwechsel neue Nahrung.

Nach der Übernahme von Monsanto, der das glyphosathaltige Mittel Roundup herstellt, sah sich Bayer in den vergangenen Jahren mit einer Klagewelle konfrontiert. Die Klagen schadeten dem Börsenwert des Unternehmens schwer. Hintergrund ist die Frage, ob das Mittel krebserregend ist oder nicht. Bayer bestreitet, dass Roundup krebserregend ist. Die US-Umweltbehörde EPA sowie die Aufsichtsbehörden in der EU und Deutschland gelangten ebenfalls zu dem Schluss, dass von Glyphosat keine Krebsgefahr ausgehe. Die zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehörende Internationale Agentur für Krebsforschung hatte 2015 hingegen konstatiert, dass Glyphosat "wahrscheinlich krebserregend bei Menschen" sei.