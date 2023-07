Kleider, Pumps, Glitzer: Seit Wochen läuft Hauptdarstellerin Margot Robbie zu Werbezwecken wie eine lebendige Barbiepuppe über die pinken Teppiche. Jeder ihrer Looks wird dabei genauestens inspiziert: Zur Filmpremiere in London trug sie ein Kleid von Vivien Westwood – eine Marke, die für die Fans allerdings kaum erschwinglich sein dürfte. Kein Problem, werben andere Modekonzerne, es geht auch günstiger: Eine Heerschar an Fast-Fashion-Modehändlern hat eine eigene Kollektion mit dem Barbie-Logo auf den Markt gebracht.

Die zum Inditex-Konzern gehörende spanische Fast-Fashion-Marke Zara zum Beispiel: Kleidung, Schlafanzüge und Beautyprodukte, alles in Barbie-Optik. Der britische Bekleidungsanbieter Asos präsentiert sogar eine Kollektion, unterteilt in einzelne Lebensbereiche: "Casual Barbie", "Barbie in der Stadt", "Barbie geht aus" und "90er- Jahre Barbie", wie aus dem Newsletter des Unternehmens hervorgeht.

Auch bei deutschen Herstellern herrscht Barbiemania: Der Schuhhändler Deichmann bewirbt pinke Schnürstiefel, Pantoffeln und Loafer für teils weniger als 20 Euro. Ähnlich sehen derzeit die Webseiten von Forever 21, Gap, Impala, Crocs und Bohoo aus. Jeder oder besser: jede kann sich in diesen Wochen in den Geschäften der Unternehmen pink einkleiden – um dann zumindest annähernd so auszusehen wie die idealisierte, perfekt trainierte und makellose Plastikpuppe in vielen Mädchenzimmern.

Genau dieses Klischee greift eine ikonografische Szene im Film auf und führt zu einer anderen deutschen Marke: Birkenstock. Als Barbie sich entscheiden muss, ob sie in die reale Welt springt oder in ihrer Plastiktraumwelt bleibt, hat sie die Wahl zwischen ihren altbekannten rosa Pumps oder den weniger edlen Birkenstocks. Was sie wohl überstreift? Na logisch, die Birkenstock-Pantoffeln, wenn auch erst nach ausdrücklicher Aufforderung. Schon vor dem Kinostart kursierte die Szene in den sozialen Netzwerken, auf TikTok haben die Birkenstock-Clips aktuell über 230 Millionen Aufrufe gesammelt. Kein Wunder also, dass bei der Fülle an Aufmerksamkeit auch andere Marken mitziehen wollen – selbst wenn sie im Film überhaupt keine Rolle spielen.

Gastronomie: Aber bitte ohne Sahne