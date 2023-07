Die zum Inditex-Konzern gehörende spanische Fast-Fashion-Marke Zara zum Beispiel: Kleidung, Schlafanzüge und Beautyprodukte, alles in Barbie-Optik. Der britische Bekleidungsanbieter Asos präsentiert sogar eine Kollektion, unterteilt in einzelne Lebensbereiche: "Casual Barbie", "Barbie in der Stadt", "Barbie geht aus" und "90er- Jahre Barbie", wie aus dem Newsletter des Unternehmens hervorgeht.

Auch bei deutschen Herstellern herrscht Barbiemania: Der Schuhhändler Deichmann bewirbt pinke Schnürstiefel, Pantoffeln und Loafer für teils weniger als 20 Euro. Ähnlich sehen derzeit die Webseiten von Forever 21, Gap, Impala, Crocs und Bohoo aus. Jeder oder besser: jede kann sich in diesen Wochen in den Geschäften der Unternehmen pink einkleiden – um dann zumindest annähernd so auszusehen wie die idealisierte, perfekt trainierte und makellose Plastikpuppe in vielen Mädchenzimmern.