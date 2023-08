Der Kinofilm Barbie knackt weitere Rekorde: Erst legte die Realverfilmung von Regisseurin Greta Gerwig den Filmstart des Jahres in den USA hin, dann steigt Hauptdarsteller Ryan Gosling mit »I’m Just Ken« in die US-Charts ein. Nun, nur wenige Wochen nach dem Start in den Kinos, hat der Film weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Damit gelang es Gerwig als erster Solo-Regisseurin, diese Marke zu überspringen, wie der Branchendienst Exhibitor Relations mitteilte.