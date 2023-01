"Wir bieten effektiv 2 Prozent per annum an, für alle Bestandskunden, für alle Neukunden", sagte Hecker der Nachrichtenagentur Reuters. "Da ist auch kein Sternchen dran, das ist nicht zeitlich limitiert." Das, was Trade Republic anbiete, sei der höchste effektive Zinssatz per annum, den es im deutschen Markt gebe.

Phase der Negativzinsen vorbei

Aus Sicht von Hecker ist die Phase der Negativzinsen in Europa auf absehbare Zeit vorbei. "Wir stehen jetzt wahrscheinlich vor mehreren Jahren der positiven Zinsen", führte er aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen die hohe Inflation im Sommer 2022 die Zinswende vollzogen und mittlerweile vier mal in Folge die Schlüsselsätze in zum Teil ungewöhnlich großen Schritten angehoben. Die Negativ-Zinsen wurden abgeschafft: Der Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten und der aktuell der maßgebliche Zinssatz für die Finanzmärkte ist, liegt inzwischen bei 2,0 Prozent. Noch im Juni 2022 war dieser negativ gewesen, was Strafzinsen für die Institute bedeutete. EZB-Präsidentin Christine Lagarde (67) hat zudem weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt.