Wirecard-Insolvenz lockt Private-Equity-Fonds und Konkurrenten an

Interesse an Übernahme

Wirecard-Zentrale in Aschheim bei München: Wirecard-Aktien sind gerade zum Schnäppchenpreis zu haben

Der zusammengebrochene Zahlungsdienstleister Wirecard zieht einem Zeitungsbericht zufolge erste Interessenten an. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrer Samstagausgabe berichtet, sind unter anderem Privatinvestoren und Private-Equity-Fonds daran interessiert, Teile des in Aschheim bei München ansässigen Unternehmens übernehmen zu wollen. Auch der französische Zahlungsabwickler Worldline habe ein Auge auf Wirecard geworfen.

Worldline hatte erst im Februar den Konkurrenten Ingenico für knapp acht Milliarden Euro übernommen. Die beiden französischen Wirecard-Konkurrenten stiegen durch die Fusion zum weltweit viertgrößten Zahlungsdienstleister auf, in Europa wurden sie sogar Marktführer.

7





Der Vorstand der Wirecard AG hatte am vergangenen Donnerstag mitgeteilt, dass er für den Dax-Konzern wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung Insolvenz anmelden wolle. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Michael Jaffé bestellt. Hintergrund ist ein milliardenschwerer Bilanzskandal, der vor rund einer Woche seinen vorläufigen Höhepunkte erreichte, als die Wirtschaftsprüfer von EY dem Unternehmen das Testat für die Bilanz 2019 verweigerten. Es stellte sich heraus, dass Bestätigungen über Treuhandkonten offensichtlich gefälscht waren. Die dort angeblich liegenden 1,9 Milliarden Euro gab es in Wirklichkeit wohl nie.

Der langjährige Wirecard-Chef Markus Braun war am Freitag vergangener Woche zurückgetreten und hatte sich nach einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Anfang dieser Woche gestellt. Gegen Zahlung einer Kaution in Millionenhöhe ist er seitdem wieder auf freiem Fuß.

Lesen Sie auch: Der Fall Wirecard - Geschichte eines historischen Desasters





Die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen brachen nach der Mitteilung über den Insolvenzantrag um bis zu 80 Prozent auf 2,50 Euro ein. Seit der abermaligen Verschiebung der Bilanz für 2019 in der Vorwoche und dem Eingeständnis mutmaßlicher Luftbuchungen in Milliardenhöhe verloren sie damit inzwischen fast 98 Prozent.

Wirecard hatte in den vergangenen Jahren angeblich ein rasantes Wachstumstempo hingelegt und im September 2018 die Commerzbank aus dem Dax verdrängt. Zu Hochzeiten kostete die Aktie 200 Euro, doch die Geschichte vom erfolgreichen Fintech aus Deutschland erwies sich als Illusion. Es ist das erste Mal in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Leitindex Dax, dass ein Dax-Mitglied kollabiert.

Wirecard wickelt als Dienstleister elektronische und bargeldlose Zahlungen an Ladenkassen und im Internet ab, über das Unternehmen laufen die Zahlungsströme zwischen Kredit- und EC-Kartenfirmen auf der einen und den angeschlossenen Händlern auf der anderen Seite.

mg/Reuters