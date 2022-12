Wirecard-Prozess Staatsanwälte fordern fast eine halbe Milliarde Euro zurück

An diesem Donnerstag beginnt in München der Strafprozess gegen die frühere Wirecard-Spitze um Markus Braun. Unter anderem fordern die Ermittler in dem Jahrhundertfall auch den Einzug von sehr viel Geld.

Aus München berichtet Katharina Slodczyk