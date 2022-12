Gravierende Anschuldigungen erhob Bellenhaus auch gegen den dritten Angeklagten, den früheren Chefbuchhalter des Konzerns, Stephan von Erffa (48). Dieser sei ein "Treiber" des Betrugs gewesen. Laut Anklage bildeten die drei Manager gemeinsam mit weiteren Komplizen eine Bande, die Wirecard-Bilanzen fälschten und kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro schädigten. 100 Verhandlungstage sind bis ins Jahr 2024 hinein anberaumt. Braun und der Ex-Chefbuchhalter bestreiten die Vorwürfe.

Im Jahrhundertprozess um den kollabierten Wirecard-Konzern hatte Bellenhaus bereits zum Auftakt schwere Vorwürfe erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft auch ihm gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Marktmanipulation und weitere Straftaten vor; seit fast zweieinhalb Jahren sitzt er ununterbrochen in Untersuchungshaft. Doch Bellenhaus hat in den Vernehmungen seitdem so umfangreich ausgepackt, dass er nun der Kronzeuge in dem Verfahren ist.