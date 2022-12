Er räumt ein, Protokolle und E-Mails gefälscht zu haben. Mit Protokollen sei eine Dokumentenlage geschaffen worden, die einzig und allein darauf abgezielt habe, den Wirtschaftsprüfern von KPMG den Eindruck zu verschaffen, dass die Unterlagen geprüft worden seien. Die Protokolle seien genutzt worden, um Fehler zum Jahresende zu korrigieren. Prognosen seien nicht zu Jahresbeginn erstellt, sondern zum Jahresende hin angepasst worden. Den veruntreuten Betrag beziffert er gar auf mindestens 2,5 Milliarden Euro – mehr als die von Treuhandkonten verschwundenen 1,9 Milliarden Euro, die bisher im Zentrum der Ermittlungen standen.

Beispielhaft schildert Bellenhaus, wie er und seine Kollegen sich auf eine Untersuchung durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG vorbereitet hätten. Auf Anweisung Marsaleks hin habe er die für das große Geschäftsvolumen nötige Datenmenge ganz neu erstellen sollen. Dafür habe er eine Hotelsuite in Dubai gemietet, um von dort einen Datengenerator zu betreiben. Er habe einen abgelegenen Ort gesucht, um nicht zufällig Investigativ-Journalisten oder anderen Wirecard-Mitarbeitern in die Arme zu laufen. Doch der Plan ging laut Bellenhaus nicht wie gehofft auf. "In der Realität merkten wir sehr schnell, dass die Technik, die wir benötigen, in der gesamten GCC-Region nicht zur Verfügung stehen würde."

Dann versucht er eine Erklärung. Wirecard sei 20 Jahre lang seine Identität gewesen, sagte Bellenhaus. "Kleine Lügen wurden zu großen Lügen, große Lügen werden bestraft." Wann genau der Betrug anfing, ist aus seinem Vortrag nicht zu entnehmen. Einmal sagt er: "Der point of no return lag 2017 schon weit hinter uns."

Wie glaubwürdig ist der Kronzeuge?

Bereits kurz nach der Pleite von Wirecard war im Juli 2020 Haftbefehl gegen Bellenhaus ergangen, wenige Tage später hatte er sich in München gestellt und umfassend ausgesagt. In dem Prozess sind seine Aussagen zentral, will die Staatsanwaltschaft das Gericht überzeugen, den früheren Wirecard-Chef Braun wirklich der Kopf der Bande zu sehen. Bellenhaus hatte gehofft, im Gegenzug vorerst auf freien Fuß zu kommen. Doch ohne Erfolg, er sitzt jenen Sommertagen in Stadelheim. Auch auf einen Antrag auf Strafnachlass hatten sich die Ermittler nicht eingelassen. Die Staatsanwaltschaft fordert zusätzlich zu einer Strafe sogar noch die Einziehung von 5,9 Millionen Euro aus seinem Vermögen .