Die Indizien für einen Betrugsfall von großem Ausmaß um den Dax-Konzern Wirecard Börsen-Chart zeigen scheinen sich zu verdichten. "Wirecard ist kein Kunde von uns", erklärten die BDO Unibank und die Bank of the Philippine Islands (BPI) am Freitag in zwei getrennten Mitteilungen. Dokumente, die externe Prüfer von Wirecard vorgelegt hätten, seien gefälscht, erklärte BPI. Man werde den Fall weiter untersuchen.

BDO teilte mit, Papiere, die ein Konto von Wirecard bei der Bank bestätigen sollten, trügen gefälschte Unterschriften von Bankenvertretern. BDO-Präsident Nestor Tan sagte: "Wirecard ist kein Kunde, wir unterhalten keine Beziehungen zu dem Unternehmen. Die gefälschten Dokumente haben unseren Namen benutzt und die Unterschriften unserer Mitarbeiter gefälscht." Der Fall sei an die Zentralbank der Philippinen berichtet worden. Zuvor hatte die US-Nachrichtenagentur Bloomberg über die Stellungnahme berichtet.

Die beiden asiatischen Banken stehen zusammen mit einem Treuhänder, der seit Ende vergangenen Jahres für Wirecard die Konten verwaltet, im Mittelpunkt des Bilanzskandals um Wirecard. Auf den Konten waren angeblich 1,9 Milliarden Euro verbucht. Die für Wirecard tätigen Bilanzprüfer bezweifeln jedoch mittlerweile, dass diese 1,9 Milliarden Euro tatsächlich existieren - ein Viertel der Bilanzsumme.

Wirecard ist seit einer Artikelserie mit Vorwürfen in der britischen "Financial Times" Anfang 2019 in Bedrängnis. Mit einer Sonderprüfung früherer Bilanzen durch die KPMG hatte der Vorstand den angekratzten Ruf des Konzerns eigentlich wieder aufpolieren wollen. Doch die KPMG konnte die Vorwürfe nicht entkräften.

Aktie stürzt noch einmal um bis zu 40 Prozent

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses hatte Wirecard mehrfach verschoben, am Donnerstag sollte es dann endlich soweit sein. Doch auch die Wirtschaftsprüfer von EY, die das Testat für die Bilanz erteilen sollten, fanden Hinweise auf Unregelmäßigkeiten. Somit musste Wirecard die Bilanzveröffentlichung zum vierten Mal verschieben - diesmal auf unbestimmte Zeit.

Sowohl die Finanzaufsicht Bafin als auch die Münchner Staatsanwaltschaft ermitteln bereits in dem Fall. Und nun gerät Wirecard auch finanziell unter Druck. Sollte der Konzern den testierten Abschluss bis heute nicht vorlegen, könnten Banken ihm bestehende Kredite in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro kündigen.

Die Nachrichten schockten schon am Vortag die Frankfurter Börse, in der Spitze hatten die Wirecard-Papiere Börsen-Chart zeigen mehr als 71 Prozent ihres Börsenwerts verloren. Am Freitag ging es noch einmal um rund 40 Prozent in die Tiefe, auf 23,84 Euro. Sollte sich der Kurs nicht nachhaltig erholen, droht dem Konzern Experten zufolge im September der Abstieg aus dem Dax.

Der Zahlungsabwickler selbst sieht sich als mögliches Betrugsopfer. "Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist", sagte Vorstandschef Markus Braun in einem Video, das in der Nacht zu Freitag online gestellt wurde. Es sei aktuell unklar, warum zwei Banken, die im Auftrag von Wirecard Treuhandkonten verwaltet hätten, dem Wirtschaftsprüfer EY gegenüber erklärt hätten, Bestätigungen über dort angelegte Milliardensummen seien gefälscht. Die Namen der Banken nannte Braun in dem Video nicht. Am Freitagmorgen war Wirecard für Rückfragen zunächst nicht zu erreichen.

Wirecard: Wie der Vorstand die Bilanzverschiebung erklärt

Vorstand Jan Marsalek freigestellt

Als erste Konsequenz trennte sich Wirecard am Donnerstagabend von COO Jan Marsalek. Das Vorstandsmitglied stand bereits vor einem Jahr unter dem Vorwurf der "Financial Times", als zuständiger Manager für die obskuren Drittpartner-Firmen in den Bilanzskandal persönlich involviert zu sein.

Größter Verlierer in finanzieller Hinsicht war Vorstandschef Braun: Er besitzt als größter Anteilseigner sieben Prozent der gut 123 Millionen Wirecard-Aktien. Der Absturz seiner Papiere um über 60 Prozent bedeutete für ihn einen rechnerischen Wertverlust von mehr als 600 Millionen Euro.

mg/dpa, reuters