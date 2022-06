Auf dem Tisch vor dem weißen Haus steht eine Vase mit frischen Rosen, auf den Stühlen liegen Fellkissen und Decken. Drinnen gut gefüllte Regale mit Wein, in einer Ecke locken Flaschen mit Wachauer Marillennektar, steirischem Kürbiskernöl und Saubirnenessig. Das ist er also, der "absolute Geheimtipp" in dem Örtchen Deisenhofen südlich von München, eine "wahre Bereicherung" – so feiern Kunden in Onlinerezensionen die "Vinothek zum Fünferl". Die Ladenbesitzer bekommen Bestnoten für Kompetenz und Freundlichkeit.