Die US-Großbank Wells Fargo hat den Skandal um Phantomkonten nach wie vor nicht abgeschüttelt. Am Donnerstag belegte die Aufsichtsbehörde OCC (Office of the Comptroller of the Currency) John Stumpf, den Ex-Chef der Bank, mit einem lebenslangen Berufsverbot für die Bankenbranche; außerdem zahlt Stumpf 17,5 Millionen Dollar Strafe. Das "Wall Street Journal" nannte die Höhe dieser Summe "außerordentlich für einen Top-Manager einer Großbank".

Neben Stumpf wurden fünf ehemalige Vorstandsmitglieder mit millionenschweren Strafzahlungen belegt, zwei weitere Ex-Manager einigten sich auf Vergleiche, ebenfalls in Millionenhöhe. Stumpf hatte während seiner knapp zehnjährigen Amtszeit an der Spitze der Bank regelmäßig zu den bestbezahlten Bankern der USA gehört und Jahresgehälter von über 20 Millionen Dollar eingestrichen.

Mit den Strafen für Stumpf und seine ehemaligen Kollegen müssen laut der Nachrichtenagentur AP erstmals Einzelpersonen für den Wells-Fargo-Skandal geradestehen. Die Bank selbst hatte bereits hunderte Millionen Dollar an Strafen gezahlt, weil Mitarbeiter millionenfach Konten eröffnet hatten, um unrealistische Umsatzziele zu erfüllen. Stumpf und andere Vorstände hatten im Zuge der Aufarbeitung bereits auf Bonuszahlungen in achtstelliger Höhe verzichtet.

Die höchste Strafe im aktuellen Verfahren könnte auf Carrie Tolstedt zukommen, die bis 2016 für das Privatkundengeschäft der Bank verantwortlich zeichnete. Das OCC fordert von ihr 25 Millionen Dollar. Stumpfs Strafe sei mit 17,5 Millionen Dollar kleiner ausgefallen als Tolstedts, weil sich der ehemalige CEO auf einen Vergleich mit der Behörde geeinigt habe, Tolstedt aber gegen ihre Strafe vorgehe.

