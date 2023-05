Die Boni von Tausenden leitenden Angestellten der Credit Suisse seien an die sogenannten AT1-Anleihen der Bank gekoppelt, berichtete die "Financial Times" am Montag. AT1 sind eine Art hybrider Schuldtitel, die nach dem Finanzcrash von 2008 geschaffen wurden, um den Banken im Falle von Krisen mehr Kapitalflexibilität zu geben.