Cum-Ex-Skandal Warburg-Bank-Mitinhaber Olearius will aussagen

Im Cum-Ex-Skandal hatte sich der Mitinhaber der Warburg Bank, Christian Olearius, bislang nur von Anwälten vor dem Untersuchungsausschuss in Hamburg vertreten lassen. Jetzt will er Ende Juni doch aussagen und nicht mehr am Steuergeheimnis festhalten.