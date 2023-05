Es ist eine Personalmeldung, die in der Schweizer Bankenwelt für Aufsehen sorgt. Nach zwölf Jahren als Vontobel-Konzernchef will Zeno Staub zur Generalversammlung im April 2024 zurücktreten. Der CEO der einst strahlenden Zürcher Privatbank wolle in die Politik wechseln und im Herbst 2023 als Vertreter der Partei "Die Mitte" für einen Sitz im Schweizer Parlament kandidieren, teilte die Bank am Mittwoch mit. Bis Ende 2023 soll ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden sein.