Die Deutsche Bank erklärte, sie habe in dieser Sache eine Reihe von Schritten unternommen und die Fed habe die in den vergangenen Jahren gemachten Fortschritte gewürdigt. Die verhängte Strafe sei zu einem großen Teil durch in früheren Quartalen gebildete Rückstellungen gedeckt. "Die Anordnung der Federal Reserve und die damit zusammenhängende Vereinbarung beziehen sich auf frühere Verzögerungen bei der Umsetzung älterer Anordnungen und Vereinbarungen sowie auf eine Korrespondenzbankbeziehung, die wir 2015 beendet haben", heißt es in einer Pressemitteilung der Bank . Gleichzeitig sei man sich bewusst, dass diese Anordnungen noch einmal verdeutlichen, dass die Bank zu ihren Zusagen stehen und ihre Verbesserungsmaßnahmen zeitnah abschließen müsse, hieß es weiter.