Die Geschäftszahlen der größten US-Banken für das erste Quartal (Januar bis März) werden in dieser Woche Auskunft darüber geben, wie die Stimmung im Sektor tatsächlich ist. Die Bankenkrise in den USA ist vor allem eine Vertrauenskrise: Kunden der Silicon Valley Bank haben in Scharen Geld abgezogen, weil sie eine Pleite der Regionalbank mit dem riskanten Geschäftsmodell befürchteten. Das Risiko, von einem solchen "Bank Run" der Kunden erwischt und überrollt zu werden, ist bei kleineren Geldinstituten in den USA deutlich größer als bei den Großbanken: Umso wichtiger ist daher die Frage, wie viel Geld Bankkunden bei den "Big Four" (JPMorgan, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo) abgezogen haben. JP Morgan, Citi und Wells Fargo berichten am Freitag über das abgelaufene Quartal, Goldman Sachs und Morgan Stanley folgen am 18. und 19. April.