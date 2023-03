Bereits vor drei Tagen sollte einer konzertierten Hilfsaktion die Lage für First Republic retten, bei der die größten Geldhäuser der Vereinigten Staaten Milliarden für die Bank in San Fracisco bereitstellten. Doch der erwünschte Effekt blieb aus. (Lesen Sie mehr dazu hier.) Am Montag verlor die Aktie 47 Prozent ihres Wertes und erreichte ein Rekordtief von rund 12 Dollar.

Am gestrigen Dienstag dann meldete die größte schwedische Pensionskasse Alecta, dass sie ihre Anteile an der angeschlagenen US-Bank First Republic verkauft. "Die Unsicherheit über die Zukunft der Bank war zu groß, auch angesichts dessen, dass die Bank von den Kreditinstituten weiter auf 'Junk'-Status herabgestuft wurde und dass die finanzielle Unterstützung, zu der die Bank Zugang bekommen hat, den Aktienmarkt in keiner Weise beruhigt hat", begründete Alecta-Chef Magnus Billing den Verkauf laut einer Mitteilung.