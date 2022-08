Gravierende Mängel in der Unternehmensführung und mangelhafte Kontrollmechanismen: Die Vorwürfe der Finanzaufsicht Bafin gegen den deutschen Zahlungsdienstleister Unzer wiegen schwer. Die Bafin ordnete ein Neukundenverbot bei der Unzer GmbH an und bestellte Mitte August einen Sonderbeauftragen für die Payment-Firma, wie die Finanzaufsicht am Mittwoch mitteilte. "Eine Sonderprüfung, die von der Bafin in Auftrag gegeben wurde, ergab eine Vielzahl von zum Teil gravierenden Mängeln in den Bereichen der angemessenen Maßnahmen der Unternehmenssteuerung, Kontrollmechanismen und Verfahren," erklärte die Behörde.