Die britische Großbank HSBC muss ihre Suche nach einem neuen Chef fortsetzen. Denn entgegen anders lautender Marktgerüchte wird Jean Pierre Mustier auch künftig an der Spitze der italienischen Hypovereinsbank-Mutter Unicredit stehen. Das teilte die Bank am Montagmorgen in einem knappen Statement in Mailand mit.

Insidern zufolge galt Mustier als Kandidat für den Top-Posten bei dem britischen Geldhaus, dem der aktuelle Übergangschef Noel Quinn einen harten Sparkurs verordnet hat. Die Absage Mustiers dürfte die Position von Quinn stärken, der keinen Hehl daraus macht, den Chefposten bei Europas größter Bank selbst permanent übernehmen zu wollen.

Mustier ist seit Mitte 2016 Chef der Unicredit und genießt in der Branche einen exzellenten Ruf. Er senkte dort Kosten, baute faule Kredite ab und sammelte frisches Kapital ein. Bereits ein Jahr nach seinem Start in Mailand gelang Mustier die mit 13 Milliarden Euro größte Kapitalerhöhung in der italienischen Wirtschaftsgeschichte. Zugleich wurden Beteiligungen verkauft und massenhaft Stellen abgebaut: 14.000 bis jetzt - und viele davon auch bei der deutschen Tochter HVB.

Beinahe 1000 Filialen wurden geschlossen. Verschiedene Konzernteile wie den Vermögensverwalter Pioneer, der zum französischen Konkurrenten Armundi wechselte, oder die Online-Tochter Fineco stieß Mustier ab. Die Kosten bei der italienischen Großbank sanken binnen weniger Jahre um mehr als 1,7 Milliarden Euro.

Jetzt also wird der Unicredit-Chef die Sanierung der Großbank zu Ende bringen. Im vergangenen Dezember hatte er den Kurs noch einmal verschärft. An Angeboten fehlt es dem 59-jährigen Starbanker offenbar nicht. Nach anderen Berichten war Mustier kürzlich auch im Zusammenhang mit einem Spitzenposten bei Société Générale genannt worden.

rei mit Reuters