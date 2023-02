So sollen nur wenige Wochen vor dem Vorschlag eines neuen Gehaltspakets für den Vorstandsvorsitzenden Andrea Orcel (59) Details zu der Gehaltserhöhung durchgesickert sein, was offenbar Fragen zur Corporate Governance bei dem italienischen Finanzinstitut aufgeworfen hatte. Obwohl die Anschuldigungen gegen Gadhia schließlich zurückgezogen worden seien, entschied sich die ehemalige Geschäftsführerin des britischen Kreditgebers Virgin Money nach nur zwei Jahren bei Unicredit zum Rücktritt. Sie fühlte sich durch die Vorwürfe in ihrer Rolle "unhaltbar" und beschloss, "aus Prinzip zurückzutreten", heißt es in dem Bericht. Den Vorsitz des Vergütungsausschusses übernahm ihr ehemaliger Kollege Jeffrey Alan Hedberg.