Weil die UBS nur einen Schleuderpreis für eine der gerade eben noch größten Banken der Welt bezahlt. Weil es ein brachiales Hauruck-Verfahren war, mit dem die Hauptakteure den Deal durchgesetzt haben. Weil sie dabei den Anleihegläubigern negative Überraschungen beschert haben. Und weil dies alles am Ende doch wieder eindrücklich zeigt: Banken sind auch 15 Jahre nach der Finanzkrise "too big too fail" – zu groß, um sie pleitegehen zu lassen oder abzuwickeln.