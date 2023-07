Mehrheit geht an Manager der alten UBS

Während die überwiegende Mehrheit der Posten an Führungskräfte der alten UBS gehen, kommen in bestimmten Fällen auch Credit-Suisse-Manager zum Zug. Andreea Grob werde Leiterin der neugeschaffenen Region Türkei, Israel, Griechenland und Afrika. Puneet Matta übernehme die Leitung des Geschäfts mit indischen Kunden, das sowohl das Vorort-Geschäft der Credit Suisse als auch das grenzüberschreitende und bisher aus Dubai, London und Singapur betriebene Geschäft der UBS umfasse. Wie in Indien kehrt die UBS dank des Zukaufs auch in Australien in einen Markt zurück, den das Institut zuvor verlassen hatte. Head Global Wealth Management Australia wird CS-Manager Michael Marr.