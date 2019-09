Schweizer Bank will Kleinsparer verschonen

Die schweizerische Großbank UBS will trotz anhaltender Negativzinsen nicht die Kleinsparer zur Kasse bitten. Man habe nicht die Absicht, diese zu belasten, sagte das für das operative Geschäft zuständige Vorstandsmitglied Sabine Keller-Busse "NZZ am Sonntag". Bei den großen Kunden würden die Negativzinsen bereits weitergegeben. Die Grenze liege bei 2 Millionen Franken oder 0,5 Millionen Euro, sagte Keller-Busse.

Es sei aber das "klare Ziel, die kleinen Sparer zu verschonen". Denn ein solcher Schritt wäre nur schwer zu erklären. Sie habe selbst zwei Töchter, die ein Konto bei der UBS hätten: "Weshalb sollten sie ihr Erspartes noch zur Bank bringen, wenn sie dafür einen Strafzins zahlen müssten?"

Angesichts der tiefen Zinsen steigt bei der UBS auch der Kostendruck: Zusätzlich zu den strukturellen Maßnahmen würden in diesem Jahr 300 Millionen Franken gespart - laufende Ausgaben, wie Kosten für die externe Beratung oder Reisespesen.

Eine wichtige Maßnahme sei zudem die Integration von Stellen, die bisher ausgelagert gewesen seien. In den vergangenen 18 Monaten seien 6700 externe Stellen abgebaut und im Gegenzug sei die interne Belegschaft um 5600 aufgestockt worden. Netto seien somit 1100 Stellen eingespart worden.

Ziel: Mehr Wachstum in USA und Asien

Neben niedrigeren Kosten sollen zudem höhere Erträge dafür sorgen, dass sich das Kosten-Ertrags-Verhältnis bei der Großbank bessert und sich den mittelfristigen Zielen annähert. Dazu sagte Keller-Busse: "Wir streben klar nach mehr Wachstum, besonders in den USA und Asien." Die Vereinigten Staaten würden heute 30 Prozent zum Ertrag beisteuern, was deutlich steigen solle. Und in Asien sei geplant, "innert fünf Jahren etwa ein Viertel mehr Berater zu beschäftigen".

Mit Blick auf den Aktienkurs sagte sie zudem, es greife zu kurz, die Leistungen von UBS auf den Aktienkurs zu reduzieren. Die Bank übertreffe bei der Kapitalisierung, bei der Rentabilität sowie bei der relativen Aktienbewertung fast alle europäischen Konkurrenten.

Die Titel von UBS stehen im aktuellen Jahresverlauf 6,6 Prozent im Minus, während der SMI 2019 bislang 19 Prozent zulegen konnte. Credit Suisse gewannen im selben Zeitraum auf dem Niveau des Gesamtmarkts.

la/dpa-afx