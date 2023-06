UBS-Chef Sergio Ermotti (63) hofft, die geplante Übernahme in den kommenden Tagen vollziehen zu können. Die UBS sei dabei, die letzten Meilen in einem Marathon zu absolvieren, sagte er am Freitag. Der UBS-Chef warnte in diesem Zusammenhang erneut vor schmerzhaften Entscheidungen: "Wir werden nicht in der Lage sein, kurzfristig Arbeitsplätze für alle zu schaffen". Anfang Mai hatte Ermotti einen Abschluss der Transaktion Ende Mai oder Anfang Juni in Aussicht gestellt.